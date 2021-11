Psoriasi, torna PsoPoint: i pazienti incontrato i dermatologi

In arrivo nuovi appuntamenti con PsoPoint, la piattaforma digitale che supporta i pazienti affetti da psoriasi a mantenere attivo il dialogo con lo specialista. Sul sito impattoinvisibile.it, i cittadini italiani interessati avranno l’opportunità di entrare in contatto da remoto con i dermatologi associati ad ADOI e SIDeMaST: gli appuntamenti sono per giovedì e venerdì 2-3 dicembre e giovedì e venerdì 9-10 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il dermatologo, con una video-consulenza gratuita, risponderà a dubbi e domande, offrirà informazioni sulla patologia, eventuali indicazioni sui percorsi assistenziali, consigliando, se necessario, di recarsi presso un Centro specializzato nella cura della psoriasi della propria Regione.

In Italia si stima siano oltre 2,5 milioni le persone affette da psoriasi e di queste circa il 10% è colpito da una forma moderata-severa di malattia che è estesa a buona parte della superficie corporea e può essere associata a comorbilità come l’artrite psoriasica, sindromi metaboliche e disturbi della sfera psicologica. La complessità e il carattere cronico di questa malattia rendono essenziale la relazione e il contatto con lo specialista. L’iniziativa, avviata lo scorso anno per assicurare la continuità assistenziale anche durante il lockdown, è diventata un punto di riferimento per i pazienti con psoriasi. I cittadini che hanno usufruito del servizio hanno apprezzato la competenza degli specialisti, la comodità della modalità telematica e la gratuità del servizio. Gli appuntamenti di dicembre concludono il ciclo di questa edizione di PsoPoint.

Il programma PsoPoint è stato realizzato nell’ambito della campagna “Psoriasi visibile. Impatto invisibile – Guardiamo oltre le apparenze”, promossa da Amgen, leader nelle biotecnologie farmaceutiche, insieme ad ADIPSO – Associazione per la Difesa degli Psoriasici, ADOI – Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, per ridefinire la percezione della malattia, che colpisce corpo e psiche, e rinsaldare l’alleanza medico-paziente. La modalità di accesso a PsoPoint è semplice: i pazienti interessati potranno accedere da tutta Italia alla piattaforma attraverso il sito impattoinvisibile.it ed effettuare un “triage telematico” rispondendo a un breve questionario anonimo. Nel caso venga individuato dal sistema come eleggibile al contatto con il dermatologo, il paziente verrà reindirizzato sul portale dedicato al consulto e potrà scegliere il giorno dell’appuntamento. Il sito impattoinvisibile.it, oltre a ospitare il programma PsoPoint, è una fonte di informazione per i pazienti con dettagli sulla patologia, il suo impatto psicologico, la mappa dei Centri specialistici, le opportunità terapeutiche insieme a risorse per migliorare il dialogo con lo specialista, comunicare in modo efficace gli aspetti rilevanti della patologia e massimizzare il tempo delle visite.

