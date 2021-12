"Sono guarito dal Covid, ma ora tutto sa di benzina e uova marce. Ragazzi vaccinatevi"

Domenico, uno studente universitario di Palermo, lancia un appello su twitter e i suoi post vengono rilanciati dal noto virologo e immunologo Roberto Burioni. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica. “Mangio uova marce e bevo benzina da una settimana – scrive Domenico - Il Covid mi ha fatto perdere l’olfatto e il gusto e da quando li ho riacquistati, ogni cibo ha un unico sapore, disgustoso. Sono vaccinato e rispondo a chi ora mi chiede ‘allora a che serve il vaccino se ti sei ammalato?’ Serve che ho 23 anni e mi ha evitato il ricovero o addirittura di finire in terapia intensiva”.

Domenico si era vaccinato a giugno con il monodose J&J e alla fine di agosto è risultato positivo al coronavirus Sars-Cov2. È rimasto per più di un mese positivo e in isolamento. E alla fine, non è stato risparmiato dal Long Covid: dal settembre scorso, oltre ai problemi legati all’alterazione di olfatto e gusto, è sfiancato dalla stanchezza, problemi nella respirazione.

“Indossate la mascherina e vaccinatevi – è un altro appello di Domenico - perché sopravvivere al Covid vi lascia comunque deficit gravi. Trascuro i problemi ai polmoni che comunque sono gestibili. Indossate le c... di mascherine, vaccinatevi e state attenti”.

