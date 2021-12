Un vaccino contro l'Hiv che agisce come quelli anti Covid: ok i primi test sugli animali

Un vaccino sperimentale ad mRna, come quelli sviluppati contro il Covid, è risultato sicuro e potenzialmente efficace contro l’Hiv ai primi test su animali. La sperimentazione si deve a scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte degli statunitensi National Institutes of Health. I risultati sono stati resi noti sulla rivista Nature Medicine. La sperimentazione è stata guidata da Paolo Lusso e coinvolge tra gli altri anche scienziati della farmaceutica Moderna, che produce uno dei vaccini anti-Covid ad Rna. Il vaccino funziona esattamente come quelli per prevenire il Covid, ovvero contiene sotto forma di Rna messaggero le istruzioni genetiche per produrre proteine virali: nel caso del SARS-CoV-2 l’istruzione è quella per la proteina Spike, nel caso dell’HIV si tratta degli Rna messaggeri per le proteine «Envelope» e «GAG».

Ai primi test su topi il vaccino si è dimostrato sicuro e capace di indurre una risposta immunitaria con anticorpi e cellule immunitarie specifiche; una risposta che assomiglia moltissimo a quella indotta dall’infezione naturale del virus. Successivamente il vaccino è stato testato anche su macachi: in questo caso è stato però necessario inocularlo molteplici volte, quindi iniettare diverse dosi booster nell’arco di diverse settimane. Il vaccino è risultato in grado di stimolare una risposta immunitaria protettiva che riduce mediamente il rischio di infezione del 79%.

Naturalmente resta ancora tanto lavoro da fare per ottimizzare il vaccino e ridurre il numero di dosi necessarie; dopo di che i ricercatori allestiranno una prima sperimentazione clinica di fase I per testarne tollerabilità e sicurezza su volontari adulti sani. «Nonostante quasi 4 decadi di sforzi della comunità mondiale di ricercatori, un vaccino efficace per prevenire l’HIV rimane un traguardo elusivo» - ha commentato il direttore del NIAID Anthony Fauci, co-autore del lavoro. «Questo vaccino sperimentale a mRNA combina diverse caratteristiche che potrebbero consentire di superare i difetti di altri vaccini contro l’HIV, rappresenta pertanto un approccio promettente».

