Identificata in Italia una nuova malattia auto-infiammatoria: cos'è la sindrome Vexas

È stata identificata per la prima volta anche in Italia una nuova malattia auto-infiammatoria chiamata "sindrome Vexas".

Il risultato è di una importante collaborazione internazionale tra le unità di reumatologia dell’Aou Policlinico di Modena e dell’Ausl-Irccs di Reggio Emilia, il laboratorio di biologia molecolare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e due istituzioni americane, il National human genome research Institute e il National institute of arthritis and musculoskeletal and skin diseases. Lo studio è stato pubblicato in forma "rapida" sulla rivista Arthritis & Rheumatology.

Nell’ambito dello studio sono state riviste le storie cliniche di 147 pazienti di sesso maschile con diagnosi di vasculite (infiammazione della parete dei vasi) seguiti dalle reumatologie di Reggio Emilia e Modena. E da qui si è riusciti a descrivere per la prima volta in Italia questa nuova sindrome auto-infiammatoria, denominata Vexas, che deriva da una mutazione somatica che presenta alcune caratteristiche delle vasculiti.

La sindrome è stata identificata per la prima volta nella popolazione americana nel 2020 in 25 pazienti con malattia infiammatoria iniziata dopo i 50 anni e associata a mielodisplasia. Vexas è caratterizzata da una infiammazione sistemica che interessa la cute, i polmoni, i vasi sanguigni e la cartilagine.

