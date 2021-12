Vaccino Moderna, la terza dose (booster) aumenta notevolmente gli anticorpi contro la variante Omicron

Moderna, azienda americana all'avanguardia nelle terapie e nei vaccini con RNA messaggero (mRNA), ha annunciato oggi i dati preliminari sugli anticorpi neutralizzanti contro la variante Omicron a seguito della somministrazione del "richiamo" con la somministrazione di dosi da 50 µg e 100 µg.

Il booster da 50 µg di mRNA-1273 (che è quello attualmente già autorizzato) ha aumentato i livelli di anticorpi neutralizzanti contro Omicron di circa 37 volte rispetto ai livelli pre-boost e una dose di 100 µg di mRNA-1273 ha aumentato i livelli di anticorpi neutralizzanticirca 83 volte rispetto ai livelli pre-boost.

“Il drammatico aumento dei casi di COVID-19 dalla variante Omicron riguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che il booster Moderna COVID-19 attualmente autorizzato può aumentare i livelli di anticorpi neutralizzanti 37 volte superiori ai livelli pre-boost sono rassicuranti", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. “Per rispondere a questa variante altamente trasmissibile, Moderna continuerà a sviluppare rapidamente un richiamo specifico per Omicron nel caso in cui si rendesse necessario in futuro. Continueremo inoltre a generare e condividere dati attraverso le nostre strategie di potenziamento con le autorità sanitarie pubbliche per aiutarle a prendere decisioni basate sull'evidenza sulle migliori strategie di vaccinazione contro SARS-CoV-2".

