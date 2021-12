Vaccino Novavax: via libera dell'Ue al Nuvaxovid, a base proteica. Quando sarà disponibile in Italia.

Vaccino Novavax: dopo che l’ente regolatore europeo per i medicinali (Ema) ha ufficialmente approvato il vaccino anti Covid Novavax, è arrivato il via libera anche dalla Commissione europea all’immissione in commercio condizionata per il vaccino Covid-19 Nuvaxovid, sviluppato da Novavax, il quinto vaccino autorizzato in Europa contro il coronavirus. L'autorizzazione segue la raccomandazione scientifica positiva dell’Ema ed è approvata dagli Stati membri.

Quando sarà in commercio in Italia il vaccino Novavax

«Le prime dosi» del vaccino Novavax anche in Italia «dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2022 e per questo primo trimestre gli Stati membri hanno ordinato circa 27 milioni di dosi». Lo riferisce la Commissione europea. «Con l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, Novavax sarà in grado di consegnare fino a 100 milioni di vaccini Covid-19 nell’Ue a partire dal primo trimestre del 2022», si legge nella nota. Il contratto firmato il 4 agosto 2021 consente poi agli Stati membri di acquistare "altri 100 milioni di dosi nel corso del 2022 e del 2023».

Il vaccino COVID-19 di Novavax (noto anche come NVX-CoV2373) servirà a prevenire il COVID-19 nelle persone dai 18 anni in su. NVX-CoV2373 sarà commercializzato nell'Unione Europea (UE) come vaccino Nuvaxovid™ COVID-19 (ricombinante, adiuvato).

Arriverà osì una nuova arma contro il virus, da affiancare ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che dagli studi disponibili sembra molto alta. Nuvaxovid, il vaccino realizzato dalla biotech americana Novavax, è sotto l’esame dell’Ema, e potrebbe essere approvato in Europa nelle prossime settimane.

Si tratta di un vaccino a base proteica che contiene piccole particelle ottenute da una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike del Coronavirus Sars-CoV-2.

Qual è l'efficacia del vaccino Novavax

I risultati dei trial clinici su circa 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico spiegavano che l'efficacia è del 90% paragonabile a quella dei vaccini a mRna, ma con minori effetti collaterali.

Nuvaxovid si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti: molecole in grado di assemblarsi per formare particelle simil-virali (virus-like particles) sulla base delle quali l’organismo produce la sua risposta immunitaria, scatenando la formazione di anticorpi. Attraverso tecniche di ingegneria genetica, la proteina Spike viene purificata, quindi le Spike vengono assemblate in nanoparticelle la struttura del virus senza però la capacità di replicare o causare la malattia.

Il siero contiene anche un adiuvante (la saponina), una sostanza che contribuisce a rafforzare le risposte immunitarie indotte dal prodotto. Una volta somministrato questo vaccino, il sistema immunitario identificherà le particelle proteiche come estranee e produrrà difese naturali tramite anticorpi IgG ed IgM selettivi e tramite la produzione dei linfociti T e B. Se, in seguito, la persona vaccinata entra in contatto con Sars-Cov-2, il sistema immunitario riconoscerà la proteina spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla.

Il protocollo prevede due dosi di uguale dosaggio a 21 giorni di distanza. Il vaccino Novavax si conserva normalmente nei frigoriferi fino a sei mesi. Dai risultati della fase 3 dei trial clinici su quasi 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico è emersa un’efficacia del 90%, sostanzialmente paragonabile a quella dei vaccini a mRna. Il nuovo vaccino Novavax usa una tecnologia conosciuta da oltre trent'anni, specialmente nei vaccini infantili contro l’epatite B, il meningococco B, l’herpes zoster e il papilloma virus.

Qual è il meccanismo d’azione previsto del vaccino?

Come per gli altri vaccini, si prevede che NVX-CoV2373 predisponga l’organismo a difendersi contro l’infezione. Si tratta di un vaccino a base proteica contenente minuscole particelle ottenute da una versione prodotta in laboratorio della proteina spike (S) presente sulla superficie del coronavirus SARS-CoV-2. Contiene anche un "adiuvante", una sostanza che contribuisce a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino. Una volta iniettato il vaccino, il sistema immunitario della persona vaccinata riconoscerà le particelle proteiche come estranee e risponderà producendo le proprie difese naturali (ossia gli anticorpi e le cellule T). Qualora, in un momento successivo, la persona vaccinata dovesse entrare in contatto con il SARS-CoV-2, il sistema immunitario riconoscerà la proteina spike presente sulla superficie del virus e sarà pronto a combatterla. Anticorpi e cellule immunitarie possono proteggere contro COVID-19, lavorando insieme per uccidere il virus, prevenirne l'ingresso nelle cellule dell’organismo e distruggere quelle infette.

Novavax: pronti alla sfida della variante Omicron

Novavax sta rispondendo rapidamente all'emergere dell'ultima potenziale minaccia della variante di preoccupazione (VoC) SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). L'azienda sta eseguendo una strategia contro le variante su due fronti.

In primo luogo, Novavax sta valutando il suo vaccino contro la variante Omicron, come ha fatto l'azienda per le varianti precedenti tra cui Alpha, Beta e Delta. In secondo luogo, Novavax ha avviato lo sviluppo di un vaccino specifico per Omicron.

"Novavax sta conducendo studi in corso per valutare più varianti - scrive Nonavax in una nota - e siamo incoraggiati dai nostri dati, che mostrano efficacia e sicurezza contro varianti rilevanti (VoI) e VoC. Sulla base di ciò, valuteremo se le risposte immunitarie indotte da NVX-CoV2373, il vaccino COVID-19 a base di proteine ​​​​di nanoparticelle ricombinanti dell'azienda, offriranno una protezione incrociata simile contro Omicron come si è visto con altre varianti.

Novavax inizierà a testare se gli anticorpi di individui precedentemente vaccinati possono neutralizzare la variante di Omicron, con dati di laboratorio attesi nelle prossime settimane. I campioni clinici dei partecipanti agli studi di Novavax verranno valutati non appena saranno disponibili campioni e reagenti virali e lavoreremo diligentemente per accelerare questa analisi. Inoltre, abbiamo in programma di testare se gli anticorpi dei vaccinati possono bloccare il legame del recettore Omicron-hACE2 (un passaggio necessario nel processo di diffusione virale).

Parallelamente, Novavax ha avviato lo sviluppo di un preparato specifico per Omicron del suo antigene SARS-CoV-2 Spike protein (rS), attualmente in uso in NVX-CoV2373. Sono in corso le fasi iniziali necessarie per produrre un vaccino specifico per Omicron e la produzione commerciale è prevista per gennaio 2022. La valutazione in laboratorio di un nuovo vaccino a nanoparticelle abbinato al ceppo inizierà entro poche settimane".

