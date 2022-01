Corbevax, nuovo vaccino proteico Covid senza brevetto: "E' un regalo al mondo"

Vaccino Corbevax

Un nuovo vaccino a "sottounità proteica ricombinante" contro il COVID-19 è stato sviluppato dai ricercatori del Texas Children's Hospital e del Baylor College of Medicine. Si chiama Corbevax (BioE COVID-19 o BECOV2D) ed è il primo ad essere offerto senza brevetto a qualsiasi azienda che intenda produrlo. Gli studi sull'uomo hanno dimostrato che il vaccino è sicuro ed efficace, e l'India ne ha già autorizzato l'uso: saranno somministrate più di 100 milioni di dosi al mese. Sviluppato dal Texas Children's Hospital presso il Baylor College of Medicine di Houston, in Texas , è stato concesso in licenza alla società biofarmaceutica indiana Biological E. Limited (BioE) per lo sviluppo e la produzione.

Come funziona Corbevax e com'è stato prodotto

Corbevax si basa su una tecnologia tradizionale a base di proteine, formula molto simile al più noto Novavax. Come altri vaccini contro il Covid-19, Corbevax si concentra sulla proteina spike del coronavirus, ma invece di usare l'mRNA per dirigere le nostre cellule a produrre queste proteine ​​spike internamente, fornisce al corpo proteine ​​spike coltivate in laboratorio.

Un'italiana fra gli artefici del Corbevax

L'italiana Maria Elena Bottazzi è una delle principali ricercatrici del progetto. Nata a Genova e poi trasferitasi in Honduras all'età di 8 anni, è nota per le sue ricerche in vaccinologia tropicale e co-dirige lo sviluppo del vaccino contro il COVID-19 presso la Baylor School of Medicine di Houston (Texas), negli Stati Uniti . "I vaccini a base di proteine ​​sono stati ampiamente utilizzati per prevenire molte altre malattie", ha affermato la Bottazzi. "Hanno una sicurezza comprovata e possono essere distribuiti a basso costo in tutto il mondo. I nostri studi decennali sull'avanzamento dei prototipi di vaccini contro il coronavirus hanno portato alla creazione di questo vaccino che colmerà il divario di accesso creato dalle tecnologie di vaccini più costose ".

Gli studi sull'uomo

Entro la fine del 2020, il team di ricerca statunitense che ha sviluppato il vaccino ha unito le forze con l'azienda farmaceutica indiana Biological E per avviare studi clinici e stabilire la capacità di produzione. Nel 2021, studi clinici con diverse migliaia di partecipanti hanno dimostrato che Corbevax è sicuro ed efficace nel produrre forti risposte immunitarie al coronavirus SARS-CoV-2. I dati dello studio sono stati confrontati con un vaccino già approvato chiamato Covishield (la versione indiana del noto vaccino COVID-19 di Astrazeneca). Corbevax ha generato meno effetti avversi e ha prodotto una risposta immunitaria più forte.

L'efficacia di Corbevax

Le risposte anticorpali Corbevax indicano che il vaccino dovrebbe essere efficace almeno all'80% nel prevenire il COVID-19 sintomatico della variante Delta. I ricercatori stimano l'efficacia contro la variante Omicron (i risultati sono attesi nei prossimi giorni) equivalente alla maggior parte dei vaccini attualmente disponibili.

La proteina spike consente al virus di entrare nelle cellule del corpo replicandosi e causando la malattia. Tuttavia, quando questa proteina viene "isolata" e somministrata, non risulta dannosa essendo stata purificata dal virus. Al tempo stesso, però, il corpo riesce a sviluppare una risposta immunitaria contro la proteina spike iniettata e, quando il vero virus tenta di infettare il corpo, sarà già pronta una risposta immunitaria che renderà improbabile che la persona si ammali gravemente.

Sebbene questa tecnologia sia stata utilizzata per decenni per realizzare vaccini contro l'epatite B, Corbevax sarà tra i primi vaccini Covid-19 a utilizzare questa strategia.

"Un regalo al mondo"

La caratteristica più importante di questo nuovo vaccino, secondo gli esperti, è il fatto che sia stato sviluppato senza brevetto per essere facilmente prodotto in tutto il mondo. Peter Hotez, uno dei principali ricercatori del progetto, lo ha descritto come un "regalo al mondo".

© Riproduzione riservata