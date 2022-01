Che cos'è la rinorrea o "naso che cola", uno dei sintomi lievi del Covid

Quali sono i sintomi del nuovo coronavirus? Come altre malattie respiratorie - si legge sul sito del Ministero della Salute - il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, naso che cola (rinorrea) mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Per qualsiasi dubbio, naturalmente, è meglio non ricorrere all'autodiagnosi, ma è necessario rivolgersi a un medico.

Che cos'è la rinorrea

"Con il termine rinorrea - come spiega il sito humanitas.it - si indica la situazione comunemente definita “naso che cola". Si tratta di una perdita eccessiva di materiale (da liquido chiaro a muco denso) dal naso verso l’esterno o dal naso verso la gola. A causarla possono essere irritazioni o infiammazioni, ad esempio associate a infezioni, allergie o sostanze irritanti. Inoltre può essere associata alla gravidanza, al freddo, a un setto nasale deviato, alla presenza di corpi estranei, all’uso eccessivo di decongestionanti nasali, al fumo, al mal di testa o, meno spesso, a polipi o tumori".

