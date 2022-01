Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron: sarà pronto a marzo

In un’intervista alla Cnbc l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che il nuovo vaccino contro Omicron «sarà pronto a marzo» e ha detto di non sapere se una quarta dose sarà necessaria.

«La speranza è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione, in particolare contro il contagio, perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini - ha spiegato Bourla - fintanto che si fa la terza dose»,

Inoltre, l'Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. La richiesta è di Pfizer Europe, come fa sapere l'Agenzia del farmaco europea. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.

