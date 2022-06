Cancro del retto sparito con un nuovo farmaco in 12 pazienti: risultati molto promettenti

«Io credo che sia la prima volta che succede nella storia del cancro». Con queste parole il dottor Luis A. Diaz Jr., autore di un articolo pubblicato sulla rivista New England Journal of Medicine, ha presentato i risultati di una ricerca che ha portato alla guarigione di dodici pazienti affetti da cancro al retto.

Il campione è ancora piccolo ma i risultati sono considerati straordinari. Tutti i pazienti che hanno completato il trattamento, hanno assunto lo stesso farmaco, prodotto dalla GlaxoSmithKline, per tre settimane di fila in un arco di sei mesi. Il risultato è stato positivo nel cento per cento dei casi: il tumore, che si era manifestato al primo stadio o aveva nuove mutazioni, è sparito. Il farmaco sarebbe stato in grado di individuare le cellule malate e di farle attaccare dall’organismo. Gli esperimenti, senza precedenti, sono stati condotti su pazienti affetti da cancro rettale al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di Manhattan, New York. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica, riporta che nessun paziente ha avuto bisogno di intervento chirurgico o di sottoporsi a chemio-radioterapia. I ricercatori non garantiscono che il cancro non possa ripresentarsi, ma i risultati danno speranza ad almeno cinque milioni di persone nel mondo affette da questa malattia.

