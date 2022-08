Cuore più protetto con la sauna dopo l'esercizio fisico

Rilassarsi con 15 minuti di sauna dopo avere svolto esercizio fisico protegge dalle malattie cardiovascolari più di quanto faccia il solo esercizio fisico.

Lo dice un piccolo studio finlandese, coordinato dalla University of Jyväskylä e pubblicato sull'American Journal of Physiology.

Il team di ricercatori ha messo ha confronto 47 persone, divise in due gruppi: il primo svolgeva 50 minuti di esercizio, tre volte a settimana (ogni sessione consisteva in 20 minuti di esercizio di resistenza, seguiti da 30 minuti di esercizio aerobico); il secondo gruppo svolgeva lo stesso programma di esercizio fisico e poi si rilassava con 15 minuti di sauna.

A distanza di 8 settimane i ricercatori hanno confrontato i benefici sulla salute del programma eseguito e scoperto che l'aggiunta di saune all’esercizio fisico regolare portava ad ulteriori miglioramenti della forma cardiorespiratoria e alla riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo rispetto al solo esercizio regolare.

Per Earric Lee, primo firmatario dello studio, «i risultati dello studio supportano l’uso regolare della sauna in aggiunta all’attività fisica e si mostrano promettenti soprattutto per coloro con minore capacità di esercizio fisico».

© Riproduzione riservata