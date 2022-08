UN LABORATORIO VIVENTE

Primo embrione sintetico di topo con un cuore che batte. Verso test simili per embrioni umani

Servirà anche per capire il fallimento di alcune gravidanze. In corso esperimenti analoghi per ottenere embrioni umani, per studiare fenomeni eticamente impossibili da osservare negli embrioni naturali e per ottenere organi per i trapianti