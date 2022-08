Ecdc: in Europa 513 casi di epatiti "misteriose" nei bimbi, 36 in Italia

Da aprile al 25 agosto sono stati segnalati 513 casi di epatite acuta di causa sconosciuta nei bambini, di cui 36 segnalazioni arrivano dall’Italia. Lo rileva il bollettino dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che evidenzia un calo da alcune settimane. Dopo la prima allerta lanciata dal Regno Unito il 5 aprile 2022, sono stati segnalati casi di epatite a eziologia sconosciuta nei bambini sotto i 16 anni da più paesi «ma non è ancora chiaro si tratti un reale aumento rispetto al tasso base». Al 25 agosto 2022, i casi segnalati attraverso il sistema di sorveglianza europea (TESSy) arrivano da 21 paesi: (Austria (6), Belgio (14), Bulgaria (uno), Cipro (due), Danimarca (otto), Francia (nove ), Grecia (12), Irlanda (26), Israele (cinque), Italia (36), Lettonia (uno), Lussemburgo (uno), Paesi Bassi (15), Norvegia (sei), Polonia (18), Portogallo ( 20), Repubblica di Moldova (uno), Serbia (uno), Spagna (46), Svezia (12) e Regno Unito (273). Dall’ultimo bollettino, che utilizzava dati al 29 luglio 2022, sono stati segnalati 5 nuovi casi da due paesi (Irlanda e Polonia).

«Sebbene vi sia un ritardo nella segnalazione, il che significa che il numero dei casi nelle ultime settimane potrebbe essere soggetto a ulteriori modifiche», «c'è stata una costante diminuzione dalla 18/ma settimana». La maggior parte (76%) dei casi ha 5 anni o meno. Dei 513 pazienti, si hanno informazioni sull'esito clinico solo di 344 e, di questi, 252 sono guariti, 89 sono sotto assistenza e 3 sono deceduti; 89 hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva e 22 hanno ricevuto un trapianto di fegato. Complessivamente, 404 casi sono stati testati per l’adenovirus, ritenuto tra i possibili responsabili, e 218 (54%) sono risultati positivi. Dei 353 casi testati per Sars-CoV-2, 39 (11%) sono risultati positivi. I risultati sierologici per il Covid-19 sono disponibili solo per 90 casi, di cui 56 (62%) positivi. Dei 138 casi con dati sulla vaccinazione Covid-19, 120 (87%) non erano vaccinati.

