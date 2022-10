Scienza: meglio il cruciverba per addestrare la memoria negli anziani

Esercitarsi nei cruciverba sembra essere più efficace rispetto ai videogiochi nel migliorare il funzionamento della memoria negli anziani con lieve deterioramento cognitivo. Lo rivela uno studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine Evidence, condotto dagli scienziati della Columbia University e della Duke University. Il team, guidato da DP Devanand e Murali Doraiswamy, ha esaminato 107 partecipanti, con un’età media di 71 anni. Alcuni volontari si sono cimentati nella risoluzione di cruciverba, mentre altri si sono addestrati su una serie di videogiochi cognitivi. Stando a quanto emerge dall’indagine, i cruciverba sembravano più efficaci per promuovere il benessere cognitivo degli anziani. «Questi risultati - commenta Devanand - potrebbero aprire nuove strategie di approccio per migliorare la funzione cognitiva in caso di lieve decadimento cognitivo. Secondo i nostri risultati, i cruciverba erano associati anche a una serie di benefici nello svolgimento di attività quotidiane». «Sebbene questi risultati siano altamente incoraggianti - conclude Doraiswamy - sarà necessario confermare quanto abbiamo scoperto in una coorte più ampia e l’introduzione di un gruppo di controllo. Speriamo che il nostro lavoro possa stimolare ulteriori ricerche in questo campo».

