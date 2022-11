Covid, cresce l'occupazione nei reparti e nelle terapie intensive

Cresce la presenza dei malati di Covid in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) rispetto al 2,0% (al 10 novembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11,0% (rilevazione al 17 novembre) rispetto al 10,0% (dato al 10 novembre). E’ quanto emerge dal report settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento settimanale dei contagi di Covid-19 in Italia.

© Riproduzione riservata