Il mal di pancia nei bambini non è banale, al via una campagna

Il mal di pancia nei bambini non è banale. Il cosiddetto dolore addominale funzionale colpisce 3 bambini su 10 in età scolare ed è la prima causa di assenze scolastiche nel mondo. È una condizione benigna che nell’80% dei casi si risolve entro due anni dal consulto medico, ma non va trascurata perché incide negativamente sulla qualità di vita del bambino.

Interessa la fascia di età da 4 a 18 anni, ed è caratterizzato da un dolore localizzato prevalentemente intorno all’ombelico che si manifesta per almeno 4 giorni al mese e per almeno 2 mesi consecutivi. A ciò può associarsi mal di testa, stordimento, stanchezza, dolore agli arti e nausea.

Si tratta del disturbo più comune descritto ai pediatri di famiglia. Pur non avendo una causa organica, comporta spesso visite mediche ripetute e possibile depressione e ansia. Per aumentare la consapevolezza su questo disturbo la Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Espghan) promuove una campagna sanitaria in tutta Europa. In Italia la campagna viene realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (Sip) e con la Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Sigenp).