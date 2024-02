C'è una nuova spia del Parkinson, utile per la diagnosi precoce. Livelli diversi in uomini e donne

C'è una nuova spia della malattia di Parkinson, una traccia chimica scoperta nel cervello che rende possibile la diagnosi precoce e che, poiché è presente in livelli diversi in uomini e donne, apre anche la strada alla medicina di genere per questa malattia.

Scoperta italiana

La scoperta, italiana, è pubblicata sulla rivista Neurobiology of Disease e si deve alla ricerca condotta da neuroscienziati, biochimici e neurologi del centro di ricerca Ceinge Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore, dell’Università Vanvitelli di Napoli, dell’Università di Pavia e dell’Ircss Mondino di Pavia.

La nuova spia del Parkinson: il livello anomalo dell’aminoacido D-serina

La nuova spia del Parkinson è il livello anomalo, nel sangue, dell’aminoacido D-serina. La ricerca indica che se le concentrazioni di D-serina nel sangue sono alte, i sintomi si manifestano più tardivamente; al contrario, se i livelli di questo amminoacido sono bassi, i sintomi compaiono prima. Un dato, osservano i ricercatori, che suggerisce «un possibile effetto neuroprotettivo del D-amino acido sull'insorgenza della malattia».