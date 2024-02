Tumore al rene grave, un mix di due farmaci aumenta la sopravvivenza

Un mix di due immunoterapici, nivolumab (progettato per potenziare il nostro sistema immunitario al fine di ristabilire la risposta immunitaria anti-tumorale) in associazione ad ipilimumab (un anticorpo monoclonale), riduce il rischio di morte del 28% nei pazienti con carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato o metastatico non precedentemente trattato: lo ha annunciato la Bristol Myers Squibb all’American Society of Clinical Oncology (ASCO) Genitourinary Cancers Symposium. Si tratta dei risultati di un trial clinico, Fase 3 CheckMate -214.

I pazienti trattati con nivolumab in associazione ad ipilimumab hanno mantenuto una sopravvivenza maggiore e benefici di risposta più duraturi rispetto a quelli trattati con sunitinib. «E' sorprendente osservare che, dopo otto anni nello studio CheckMate -214, che rappresenta il follow-up più esteso mai riportato per uno studio di Fase 3 nel carcinoma a cellule renali avanzato, la combinazione di nivolumab e ipilimumab continua a dimostrare una sopravvivenza più lunga e risposte durature in questi pazienti», afferma Nizar Tannir, de The University of Texas, MD Anderson Cancer Center.