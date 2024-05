"Un attacco di rabbia puo' aumentare il rischio di infarto". Lo studio: ecco come può influenzare il cuore

Un attacco di rabbia può aumentare il rischio di infarto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, i ricercatori di varie istituzioni, tra cui Columbia University e Yale School of Medicine, hanno constatato che le esplosioni di rabbia possono effettivamente influenzare il cuore compromettendo temporaneamente la capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi correttamente.

I ricercatori hanno reclutato 280 giovani adulti sani e li hanno divisi in quattro gruppi: uno ha contato ad alta voce per otto minuti e ha mantenuto uno stato emotivo neutro, gli altri hanno dovuto ricordare eventi che li hanno resi arrabbiati, tristi o ansiosi.

Prima di iniziare, e successivamente a intervalli di 100 minuti, i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue e misurato il flusso sanguigno e la pressione, scoprendo che la capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi era significativamente ridotta tra le persone del gruppo arrabbiato rispetto a quelle del gruppo neutro, mentre la dilatazione non è stata influenzata nei gruppi caratterizzati da tristezza e ansia.