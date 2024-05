Scoperte proteine spia che rivelano i tumori: segnalano il pericolo con 7 anni di anticipo

Sottoporsi a un semplice prelievo di sangue per scoprire il cancro diversi anni prima che si manifesti: il sogno potrebbe diventare realtà grazie alla scoperta nel sangue di 618 proteine spia di 19 tipi di tumore, 107 delle quali potrebbero far scattare l’allerta con almeno sette anni di anticipo rispetto alla diagnosi. Se il loro potenziale venisse confermato, in futuro potrebbero diventare una nuova e potente arma per la prevenzione e la diagnosi precoce, come indicano due studi britannici guidati dall’Università di Oxford e pubblicati sulla rivista Nature Communications grazie al supporto dell’organizzazione Cancer Research UK.

Le tecniche di analisi proteomica

La chiave di volta che ha portato a questa importante scoperta è l’applicazione delle nuove tecniche di analisi proteomica, che consentono di fotografare un’ampia gamma di proteine presenti in un dato momento all’interno dei campioni di tessuto (ad esempio il sangue), in modo da vedere come interagiscono tra loro e trovare eventuali differenze tra diversi campioni di tessuto.