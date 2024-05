MIP-C, ecco quali sono i sintomi tipici della nuova malattia e le cure?

I sintomi della MIP-C includono una serie di manifestazioni cliniche che spesso coinvolgono diversi sistemi del corpo. Tra i sintomi respiratori più comuni vi sono l'affanno intenso e la tosse persistente, che sono spesso accompagnati da dolori muscolari e articolari. La stanchezza intensa è un altro segno distintivo della malattia, spesso associata a febbre e perdita di peso. In molti pazienti si osservano anche eruzioni cutanee, il che rende questa sindrome simile alla dermatomiosite anti-MDA5 positiva. Nei casi più gravi, la MIP-C può progredire fino a causare insufficienza respiratoria e problemi cardiaci, come riportato nello studio pubblicato su ScienceDaily e confermato da ulteriori ricerche pubblicate su EurekAlert! ​ ( ScienceDaily )​​ ( EurekAlert! )​.

La MIP-C (Autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con Covid) è una sindrome recentemente identificata in pazienti che hanno contratto il Covid-19 , anche in forma lieve o asintomatica. Questa nuova condizione, descritta per la prima volta da un team internazionale di ricercatori, è stata oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista eBioMedicine del gruppo Lancet . Il team di ricerca, guidato da esperti dell'Università della California e dell'Università di Leeds, ha scoperto che questa sindrome è associata a una risposta autoimmune rara ma severa in seguito all'infezione da SARS-CoV-2.

Le cure

Al momento, non esiste una cura specifica per la MIP-C. Il trattamento è principalmente sintomatico e dipende dalla gravità della condizione di ciascun paziente. Farmaci antinfiammatori e immunosoppressori possono essere utilizzati per ridurre l'infiammazione e l'attacco autoimmune contro l'enzima MDA5, che è fondamentale per rilevare l'RNA virale del SARS-CoV-2. In caso di difficoltà respiratorie, può essere necessario somministrare ossigeno supplementare, e nei casi più gravi può essere richiesto il supporto ventilatorio.

Gli studi hanno evidenziato un collegamento tra la MIP-C e alti livelli di interleuchina-15, una citochina che può causare l'esaurimento delle cellule immunitarie e contribuire alla progressione della fibrosi polmonare​ (Psychreg)​. Questa scoperta ha aperto nuove prospettive per la ricerca di trattamenti più mirati e specifici per gestire meglio questa sindrome.