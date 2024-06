Aviaria H5N2: l'Oms conferma la prima morte umana nel mondo in Messico: "Non cambia il livello di rischio"

«Si tratta del primo caso umano confermato in laboratorio di infezione da virus dell’influenza A (H5N2) segnalato nel mondo, e della prima infezione da virus aviario H5 segnalata in una persona in Messico», ha dichiarato l’agenzia sanitaria dell’Onu in una dichiarazione sul suo sito web, nella quale stima che il rischio attuale che questo virus rappresenta per la popolazione sia «debole» .

L’organizzazione ricorda che nel mese di marzo è stato individuato un focolaio epidemiologico di influenza aviaria di tipo H5N2 in un allevamento di pollame nello stato di Michoacan, al confine con lo stato del Messico. Altri casi nel pollame sono stati identificati anche a marzo a Texcoco e ad aprile a Temascalapa, entrambi comuni dello Stato del Messico. «Finora non è stato possibile stabilire» se l’infezione umana rilevata sia correlata a questi casi nel pollame, ha affermato l’Oms.

Sulla base delle informazioni disponibili, l’organizzazione stima che il rischio attuale che questo virus rappresenta per la popolazione sia «debole». Sulla stessa linea, il Ministero della Salute del governo messicano afferma che «non esiste alcun rischio di contagio per la popolazione» e assicura che «tutti i campioni dei contatti identificati (del paziente) sono risultati negativi». Ha inoltre osservato che le autorità stanno controllando le fattorie vicino alla casa della vittima e hanno istituito un sistema di monitoraggio permanente per individuare altri casi nella fauna selvatica della zona.

Influenza aviaria negli Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti è stata registrata un’epidemia di influenza aviaria, ma di tipo H5N1, che si sta diffondendo da diverse settimane tra i bovini. Sono stati rilevati diversi casi nell’uomo, ma ancora nessuna trasmissione da persona a persona.

Opinione degli esperti

La prima morte umana nel mondo causata dal nuovo ceppo di influenza aviaria A/H5N2 «ci deve preoccupare per non farci trovare impreparati come accaduto col Covid». Ne è convinto Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene all’Università degli Studi di Milano e direttore dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano.

Sul caso della donna morta in Messico non c'è ancora chiarezza: «Da quello che emerge - osserva all’AGI Pregliasco - la vittima non aveva avuto contatti con animali infetti. E dunque potremmo trovarci di fronte a un contagio uomo - uomo».

Possibili misure preventive

"La situazione potrebbe essere la punta di un iceberg e nascondere una diffusione più ampia a livello animale con il rischio di un possibile contagio», spiega il virologo, secondo cui l’unica misura da prendere è quella della «sorveglianza epidemiologica che comprende anche l’eventuale copertura vaccinale per il personale a rischio».

Ad oggi non esiste un vaccino per la nuova variante di aviaria che ha ucciso la donna in Messico, ma «grazie alla tecnologia ad mRna i sieri potrebbero essere messi a punto con grande rapidità».

Importanza della pastorizzazione del latte

Sotto accusa, nel caso del decesso, c'è il latte crudo: «La pastorizzazione del latte è fondamentale non solo per evitare malattie come l’aviaria, ma anche per non contrarre Salmonella o E. Coli», avverte Pregliasco.

Indagini in corso e misure di sorveglianza

«Ancora non abbiamo sufficienti elementi: non sono state depositate le sequenza del virus e le indagini epidemiologiche sono in corso. Quel che possiamo dire è che in Messico la malattia da A/H5N2, sia a bassa sia ad alta patogenicità, è presente nel pollame e che ovunque ci sia alta circolazione c'è la possibilità che ci siano casi sporadici nell’uomo. L’aspetto positivo è che le indagini epidemiologiche effettuate nei contatti della persona deceduta finora hanno dato esito negativo. Per questo motivo l’Oms non ha ritenuto di modificare il livello di rischio che è considerato ancora basso». Così Calogero Terregino, direttore del Centro di Referenza Europeo per l’Influenza Aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, commenta all’ANSA il decesso di un uomo in Messico a causa del virus dell’influenza aviaria A/H5N2.

"Nessun particolare motivo di allarme"

Secondo l’esperto, il fatto che sia il primo decesso dovuto a questo virus, sulla base delle informazioni di cui disponiamo finora, non rappresenta un particolare motivo di allarme. «Anche questo virus potrebbe rientrare nella pletora di virus H5 aviari che ogni tanto danno casi sporadici nell’uomo», aggiunge.

Più preoccupante il fatto che le autorità sanitarie messicane abbiano impiegato quasi un mese a tracciare l’identikit del virus. «Insieme alla fonte del contagio è uno degli elementi che vanno chiariti. Probabilmente, non rientrando il paziente in una categoria professionale a rischio, non si è pensato subito a questo tipo di patologia», ipotizza Terregino.

Al momento, dunque, il caso messicano non cambia lo scenario. "In Italia, attualmente non ci sono evidenze di circolazione del virus, né negli animali selvatici né in quelli domestici e l'ultimo caso risale a febbraio, in tacchini da carne», sottolinea l’esperto. L’attenzione resta puntata sugli Usa e sui focolai da virus A/H5N1 nelle mucche. «Visti i limitati casi umani probabilmente il virus non ha ancora quelle capacità che lo rendono pericoloso nell’uomo. Tuttavia, il fenomeno resta preoccupante: si spera che gli americani riescano a contenere e a eradicare il virus. Non è possibile farlo nell’avifauna, ma negli allevamenti bovini sì», conclude Terregino.