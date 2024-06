Salute, un bimbo su quattro ha difficoltà a dormire a causa dell'ansia

«In alcuni casi - osserva Clark - potrebbero svilupparsi abitudini errate, che sembrano funzionare sul momento, ma potrebbero generare difficoltà all’addormentamento in futuro. Tra queste, l’uso di dispositivi elettronici, smartphone, televisione o tablet. La carenza di sonno può avere un impatto sullo sviluppo fisico, sulla regolazione emotiva e sul comportamento dei bambini, per cui è fondamentale riuscire a intervenire in tempo per aiutare i nostri piccoli a dormire bene». Nel questionario, circa un genitore su cinque riporta di aver somministrato melatonina ai propri figli per aiutarli a dormire, mentre uno su tre tende a restare con il bimbo in camera fino al momento dell’addormentamento. «La maggior parte dei bambini - continua Clark - attraversa una fase dell’infanzia caratterizzata dalla paura del buio, associata ad ansia e preoccupazione. Anche i brutti sogni o il risveglio nel cuore della notte possono disturbare il sonno. Sebbene questa sia una parte normale dello sviluppo di un bambino, può essere frustrante per i genitori, che devono però trovare un equilibrio tra il fornire rassicurazione e conforto e il mantenere dei limiti».

Un genitore su quattro segnala particolari difficoltà a dormire dei propri figli, che sperimentano ansia e preoccupazione. A riportare i risultati del sondaggio nazionale gli scienziati dell’Università del Michigan Health CS Mott Children's Hospital, che hanno anche evidenziato le strategie vincenti che i genitori possono adottare per tranquillizzare i propri figli. Il gruppo di ricerca, guidato da Sarah Clark, ha valutato le informazioni riportate da 781 genitori, che hanno risposto a un sondaggio relativo alle abitudini di addormentamento dei propri figli. Molte famiglie, spiegano gli esperti, tendono ad attuare comportamenti che, sebbene efficaci nell’immediato, possono contribuire a esacerbare le difficoltà del sonno. Una routine serale, invece, potrebbe essere utile per superare le problematiche notturne dei più piccini.

Secondo gli studiosi, una routine serale regolare può essere d’aiuto per i più piccoli. Tra le attività più comuni, gli intervistati riportano il lavaggio dei denti, la lettura di una favola, un bagnetto o l’uso di un peluche. Una serie di abitudini cadenzate, sottolineano gli esperti, contribuisce a rendere agevole la transizione notturna e fornisce momenti individuali consentendo al bambino di ottenere la piena attenzione dei genitori. «Anche l’ambiente della stanza è importante - sottolinea Clark - quando possibile, i bambini dovrebbero avere il proprio letto in una zona silenziosa. Suoni, canzoni e rumore bianco possono essere d’aiuto, ma il volume non dovrebbe mai superare i 50 decibel e non dovrebbero mai essere posizionate a meno di due metri dal letto».

L’uso di prodotti a base di melatonina dovrebbe avvenire sempre e solo su consiglio del pediatra. «Inoltre, è importante tenere dispositivi elettronici come tablet o televisori fuori dalla cameretta - sostengono gli studiosi - perchè la luce blu degli schermi può interferire con la produzione naturale di melatonina. Le famiglie possono incorporare rituali confortanti per aiutare a trasformare le paure notturne in un’esperienza calmante, come il racconto reciproco delle proprie esperienze e sensazioni. In caso di risveglio dovuto a incubi e brutti sogni, è importante adottare un approccio coerente, che sia far dormire il bimbo nella cameretta o permettergli di unirsi ai genitori. Questo approccio aiuterà il bambino ad adattarsi e ad avere maggiori probabilità di tornare a dormire. In generale, i bimbi di età compresa tra uno e due anni dovrebbero dormire tra le 11 e le 14 ore al giorno, distribuite anche tra riposini e pisolini diurni». «Infine - conclude Clark - è importante ricordare che ogni bimbo è a sè. Potrebbe essere necessario adattare le routine dell’addormentamento per adeguarle ai modelli di sonno del bambino».