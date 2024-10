La microbicoresistenza è una pandemia in atto, fondi in manovra. Schillaci: si punta ad antibiotici innovativi. Il tema al centro del G7 Salute

Il G7 è una «cruciale opportunità di confronto sulle priorità per la salute», ha detto Schillaci. E l’ Amr è in cima alla lista. «Abbiamo già stanziato 40 milioni di euro - ha affermato il ministro - e nella prossima Finanziaria ci saranno sicuramente altre risorse da dedicare alla ricerca e per avere a disposizione antibiotici innovativi che permettano di sconfiggere quella che io chiamo la pandemia di oggi, per la quale il nostro Paese perde ogni anno tantissime vite umane».

L’ antimicrobicoresistenza (Amr) - ovvero la resistenza agli antibiotici che alcuni batteri responsabili di gravi patologie sviluppano, rendendo inutili le cure - rappresenta la attuale «nuova pandemia» in corso. In Europa causa 35mila decessi l’anno e migliaia di morti anche in Italia . Un’emergenza globale che richiede risposte rapide e che è stata al centro dei lavori della prima giornata del G7 Salute ad Ancona, dove il ministro della Salute Orazio Schillaci ha assicurato che nella prossima legge di Bilancio saranno stanziati fondi ad hoc per contrastare il fenomeno e promuovere la produzione di nuovi antibiotici .

Sulla questione è intervenuto nei panel anche Guido Rasi, già direttore dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). La strada per affrontare il problema, ha indicato, è quella degli incentivi in due fasi: «per la produzione e messa a punto di nuovi antibiotici, e qui serve una massa critica ingente di investimenti, e incentivi in una seconda fase per mantenere tali farmaci sul mercato affinchè siano remunerativi per le aziende pur non essendo destinati ad un uso massivo, proprio per evitare nuove resistenze».

Bisogna dunque «inventare incentivi nazionali», secondo le esigenze dei singoli paesi, tenendo conto che il tempo per agire è poco perchè al momento non ci sono nuovi farmaci disponibili per contrastare la resistenza agli antibiotici finora in uso.

I paesi del G7 si sono quindi confrontati sulle strategie da mettere in campo. In USA, ad esempio, ha spiegato la vice segretaria di Stato al Dipartimento di Salute degli Stati Uniti Andrea Palm, si scommette molto sull'Intelligenza artificiale. «Contro l’Amr - ha spiegato - abbiamo investito quest’anno finora 115 milioni di dollari per progetti di ricerca puntando soprattutto sull'Ia per sviluppare nuovi antibiotici contro le resistenze». Ma non solo: un altro progetto, ha aggiunto, studia anche il microbioma del nostro organismo quale strumento per controbilanciare i batteri 'cattivi'.