Medici, crescono infezioni sessuali tra i giovani: gonorrea su del 50%, sifilide del 20%. Cala l'uso del preservativo

Da una parte si moltiplicano, soprattutto tra i più giovani, le occasioni di sesso occasionale, spesso foraggiate anche dalle sfide lanciate da app e social. Dall’altra cala la consapevolezza sui rischi legati ai rapporti sessuali. Così in Italia crescono le infezioni a trasmissione sessuale. È l’allarme lanciato dalla Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (SIMaST), in vista del proprio congresso che si apre domani a Roma.

«Nel 2022, per la gonorrea sono stati segnalati al sistema sentinella circa 1.200 casi, che, rispetto agli 820 del 2021, implicano un aumento del 50%. Per la sifilide, siamo passati da 580 casi del 2021 a 700, con un aumento del 20%», afferma Barbara Suligoi, direttore Coa dell’Istituto Superiore di Sanità e presidente del congresso SIMaST. «L'aspetto più rilevante è il coinvolgimento giovanile, in particolare i giovani under 25», aggiunge. Per esempio, «la prevalenza della clamidia tra le ragazze di questa fascia d’età è del 7%, mentre sopra i 40 anni è appena 1%. In 3 casi su 4 l’infezione da clamidia è asintomatica, quindi molte ragazze non se ne accorgono».