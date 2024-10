Da novembre ai neonati anticorpo contro virus sinciziale: il via libera in conferenza Stato-Regioni, stanziati 50 milioni

Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i neonati, a partire da novembre, contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS) , causa di infezioni anche gravi come la bronchiolite . La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato l’intesa che sancisce il via libera alla campagna mirata a proteggere dal virus tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre e quelli nati nei 100 giorni precedenti, ovvero da fine luglio, utilizzando l’ anticorpo monoclonale Nirsevimab che ha dimostrato di prevenire il 90% delle ospedalizzazioni.

L'attività, chiarisce l’accordo, «verrà avviata da novembre. La durata iniziale sarà di 6 mesi, con possibilità di estensione in base ai risultati e alla disponibilità di risorse». La dotazione iniziale, si precisa, sarà di 50 milioni di euro , da approvare entro metà novembre nell’ambito del riparto del Fondo sanitario nazionale 2024. Il VRS , si sottolinea inoltre nel documento, «è una delle principali cause di infezioni respiratorie gravi nei bambini al di sotto dei due anni, con conseguenze potenzialmente fatali per i neonati e i prematuri». Il virus, infatti, causa ogni anno nel mondo la morte di circa 100mila bambini sotto i 5 anni. In Italia, nel 2023, si sono registrati 15mila ricoveri per bronchiolite, di cui 3mila in terapia intensiva, e ci sono stati 16 decessi.

«Siamo riusciti a stanziare 50 milioni di euro per consentire un accesso equo a tutti i neonati già per questa stagione invernale - afferma all’ ANSA Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute. - È un risultato che rispetta l’impegno preso dal ministro Schillaci e che abbiamo ottenuto con il contributo delle Regioni . La collaborazione e la sinergia si rivelano ancora una volta fattori strategici per rafforzare la tutela della salute».

Copertura universale per tutti i neonati

Soddisfatto il presidente della Società italiana di neonatologia, Luigi Orfeo: «Bene l’aver trovato una 'camera di compensazione' con un meccanismo solidale per assicurare subito la disponibilità di dosi a tutte le Regioni. Questo - afferma all’ANSA - consentirà di evitare una diseguaglianza nell’assistenza sul territorio, cosa che sarebbe stata inaccettabile. L’azienda produttrice ha infatti assicurato una copertura per il 75% dei neonati e tale meccanismo permetterà una copertura totale». Bene anche i tempi della misura: «La stagione epidemica sta per iniziare ed il picco è previsto tra novembre e dicembre. La campagna da inizio novembre consentirà dunque di proteggere dai rischi tutti i neonati».

Polemiche iniziali e svolta finale

Il via libera è tuttavia arrivato dopo che, nelle scorse settimane, non sono mancate le polemiche. L’avvio di una interlocuzione con l'Agenzia italiana del farmaco per il trasferimento del Nirsevimab dai farmaci in fascia C a quelli in fascia A, a carico del SSN, era stato annunciato alle Regioni dal ministero della Salute lo scorso settembre proprio «per l’aumentata incidenza del VRS nella popolazione pediatrica». Ma l’annuncio è giunto dopo che una precedente circolare aveva allertato le Regioni in piano di rientro, prevalentemente al Sud, in merito all’opportunità di garantire autonomamente la somministrazione dell’anticorpo gratuitamente. Successivamente, a ottobre, in una nota al ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità aveva rilevato come la somministrazione a tutti i nuovi nati (e non soltanto ai neonati fragili) dell’anticorpo potrebbe non essere opportuna e comportare dei rischi. Una indicazione contestata da medici, pediatri e neonatologi. Oggi la svolta con l'intesa approvata, che sancisce definitivamente che l'immunizzazione sarà «universale».