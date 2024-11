Con il robot tre impianti cocleari in pazienti sordi, è la prima volta in Italia. Oggi interventi anche in anestesia locale

Una nuova tecnica di chirurgia robotica otologica di precisione è stata utilizzata per la prima volta in Italia dall’Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Il professor Marco Mandalà, direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, ha effettuato tre interventi di impianto cocleare in pazienti affetti da sordità profonda con una nuova tecnologia che utilizza due strumenti, si spiega in una nota: un braccio meccanico progettato per definire precisamente la traiettoria degli strumenti chirurgici, mantenendo esattamente la posizione e l’angolo desiderati e riducendo il tempo totale della chirurgia, associato a uno strumento otologico fondamentale per rendere atraumatici tutti gli interventi in cui è importante preservare le delicate strutture dell’orecchio e che permette un movimento lento e costante tra 0,1 e 1 mm al secondo.