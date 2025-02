I ricercatori bloccano un tumore maligno cerebrale infantile prima che si formi

Gli scienziati dell’Hospital for Sick Children (SickKids) hanno sc operto un modo per fermare la crescita del tumore prima che inizi in un sottotipo di medulloblastoma, il tumore maligno cerebrale infantile più comune. Il cancro al cervello presenta una serie unica di sfide per i ricercatori: quando una persona manifesta i sintomi, i tumori sono spesso così complessi che i meccanismi fondamentali che guidano la crescita del tumore non sono più facili da identificare. Un team di ricerca guidato dal dott. Peter Dirks sta lavorando per combattere questa sfida per il medulloblastoma Sonic Hedgehog (SHH). In un nuovo studio pubblicato su Nature Communications , i ricercatori hanno identificato una proteina responsabile del risveglio delle cellule staminali «dormienti» e che guida la formazione e la ricrescita del tumore medulloblastoma SHH. Bloccando questa proteina e impedendo alle cellule staminali di risvegliarsi, lo studio dimostra quella che potrebbe essere una strategia di trattamento fondamentale per il cancro, utilizzando approcci genomici all’avanguardia in combinazione con esperimenti funzionali in un modello preclinico.

«I nostri risultati offrono una nuova strategia per colpire le cellule staminali tumorali, offrendo speranza per trattamenti più efficaci contro i tumori cerebrali aggressivi», afferma Dirks, ricercatore senior nel programma di biologia dello sviluppo, delle cellule staminali e del cancro e capo della divisione di neurochirurgia. Il team di ricerca ha iniziato esaminando le transizioni cellulari che hanno guidato lo sviluppo dei tumori medulloblastoma SHH. Hanno scoperto che all’inizio dello sviluppo del tumore e dopo i trattamenti convenzionali, una proteina chiamata OLIG2 avrebbe attivato le cellule staminali «dormienti», facendole dividere e crescere in un tumore. «C'è un ordine nel modo in cui le cellule staminali che danno inizio al cancro subiscono cambiamenti di destino per formare tumori. Possiamo mirare a un evento di transizione precoce e intercettare l’intero processo, fermando essenzialmente il cancro nella sua forma iniziale», afferma il primo autore, il dott. Kinjal Desai , ricercatore post-dottorato nel laboratorio di Dirks.

Durante queste transizioni, i ricercatori hanno scoperto una finestra chiave durante la quale la progressione del tumore poteva essere bloccata. Combinando un trattamento precedentemente stabilito con una piccola molecola chiamata CT-179, che interrompe la proteina OLIG2, il team di ricerca è stato in grado di colpire le cellule staminali residue rimaste dopo il trattamento e impedire loro di risvegliarsi, prevenendo efficacemente la recidiva del tumore. Analogamente, nel caso del medulloblastoma SHH in fase iniziale, CT-179 ha impedito la formazione del tumore e ha aumentato significativamente i tassi di sopravvivenza nel modello preclinico.

Insieme ad altri modelli preclinici in uno studio pubblicato contemporaneamente su Nature Communications dai colleghi del Children's Healthcare di Atlanta e del QIMR Berghofer Medical Research Institute in Australia, i risultati mostrano quello che potrebbe essere un nuovo trattamento efficace per il medulloblastoma SHH, così come per altri tumori cerebrali, tra cui il glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG). Lo studio integra la recente ricerca del Dirks Lab in Nature , che descrive le fasi iniziali dello sviluppo del glioblastoma . Mentre la ricerca futura amplierà queste scoperte in sperimentazioni cliniche per pazienti, in particolare tra quelli monitorati per la recidiva, il laboratorio Dirks, parte dell’Arthur and Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre (BTRC), è entusiasta del potenziale diagnostico che questa scoperta presenta.

«Alla SickKids, stiamo già sottoponendo a test genetici ogni bambino affetto da cancro per informare la diagnosi e i trattamenti: il nostro studio va oltre i test genetici e si rivolge alla biologia di precisione», afferma Dirks. «Sono emozionato per un futuro in cui questa 'soluzione magicà per il trattamento precoce potrebbe essere combinata con test diagnostici per impedire potenzialmente lo sviluppo del cancro».