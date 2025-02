Ok negli Usa alla sperimentazione del trapianto di rene maiale-uomo. In Italia un progetto sugli organi modificati

Via libera negli Stati Uniti alla prima sperimentazione clinica del trapianto di reni di maiale modificati geneticamente in modo da evitare il rigetto. È una sperimentazione su sei pazienti in condizioni gravissime, l'avvio è previsto a metà 2025 ed è un passo notevole. Arriva dopo una lunghissima storia di tentativi durata decenni e che ha visto trapiantare senza successo cuori, reni e polmoni di animali in esseri umani. Nel tempo la tecnica è migliorata, molto lentamente ma progressivamente, tanto da portare l’agenzia governativa americana che si occupa della sicurezza dei farmaci, la Fda, ad autorizzare la sperimentazione. A richiederla è stata l'azienda United Therapeutics Corporation, che ha messo a punto i reni di maiale modificati destinati al trapianto. «Un passo in avanti importante», ha commentato Cesare Galli, pioniere delle ricerche sugli animali geneticamente modificati per i trapianti, fondatore e direttore del laboratorio Avantea di Cremona. I trapianti da animale a uomo fatti finora erano stati autorizzati per uso compassionevole, mentre questa volta si tratta di una sperimentazione clinica vera e propria.

Sono stati arruolati sei pazienti fra 55 e 70 anni, tutti con una malattia renale allo stadio terminale, suddivisi in due gruppi e seguiti in altrettanti centri. Del primo gruppo fanno parte tre persone non idonee a ricevere un trapianto di rene convenzionale, mentre il secondo comprende persone in lista d’attesa per il trapianto di rene, ma con maggiori probabilità di morire o di non essere trapiantate piuttosto che ricevere un organo da un donatore deceduto entro cinque anni. I trapianti avverranno a distanza di tre mesi circa l’uno dall’altro, ma l’eventuale via libera all’intervento successivo è previsto solo al termine della valutazione dei risultati da parte di un comitato indipendente. Se i risultati saranno positivi, la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altri 50 pazienti. Il rene di maiale è stato reso compatibile con l’uomo grazie a dieci modifiche genetiche: l’aggiunta di sei geni umani per facilitare l’accettazione da parte del sistema immunitario dell’individuo che riceve l’organo e il silenziamento di quattro geni del maiale che potrebbero aumentare il rischio di rigetto.