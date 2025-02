In dialisi da 50 anni, il caso di un 66enne a Prato. L'ospedale: "Esempio di tenacia e modello di assistenza"

Da 50 anni è in trattamento emodialitico sostitutivo , nel Centro dialisi dell’ ospedale di Prato . L’uomo, oggi 66 anni , pensionato , originario di Firenze e residente a Prato , «ha iniziato questo difficile percorso terapeutico , perché affetto da una malattia renale che lo ha condotto alla terapia sostitutiva dialitica in pochi anni», spiega la Asl Toscana centro , rendendo noto il suo caso.

In questi giorni i sanitari e 'gli Amici della Dialisi' hanno festeggiato il notevole traguardo raggiunto dal 66enne con grande affetto e con una targa con la frase, voluta dal paziente stesso: «La vita è stata dura con me... ma io lo sono stato di più con lei».

«Il paziente – spiega Campolo –, dopo due tentativi di trapianto renale, non andati a buon fine diversi anni fa, ha scelto di continuare a sottoporsi alla dialisi, affrontando con determinazione tre sedute settimanali per quattro ore ciascuna. Un percorso che evidenzia non solo la sua eccezionale resilienza, ma anche l’elevato livello di assistenza e cura multidisciplinare garantito dal nostro team di nefrologi, infermieri, operatori sanitari e altri professionisti».