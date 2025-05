Igiene delle mani, italiani meno attenti: cala l'uso dei gel

Si abbassa l’attenzione degli italiani sull'igiene delle mani. Solo il 38% ritiene che lavarle sia divenuto più importante dopo la pandemia di Covid, un dato in netto calo rispetto al 56% registrato nel 2023. Di pari passo diminuisce l’uso di gel igienizzanti. Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, presentata al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità.

La ricerca, condotta da Bilendi in collaborazione con l'Università Cattolica e l’Irccs Gemelli, mostra come l’uso di gel e salviette igienizzanti sia sceso dal 31% del 2023 al 24% nel 2025 (21% tra gli over 65) e i lavaggi giornalieri medi sono passati da 7 a 6. La percentuale di chi si igienizza più di otto volte al giorno è oggi del 28%, rispetto al 36% del 2023.

Stabile, al 14%, la conoscenza della Giornata mondiale dell’igiene mani, ma il dato sale al 25% tra gli under 45 e al 17% nel Centro Italia. L’esposizione a contenuti informativi sulla salute cala dal 60% al 47%. La tv resta il mezzo più efficace (67%), ma crescono i social (36%, fino al 48% tra gli under 45).

"I dati ci preoccupano - ha detto Patrizia Laurenti, direttrice della Uoc Igiene Ospedaliera del Gemelli -. Il calo dell’attenzione verso misure basilari di prevenzione, come l'igiene delle mani o i vaccini, mina la sostenibilità dei sistemi sanitari». Secondo Sara Sampietro, coordinatrice dell’Osservatorio, «solo la collaborazione tra esperti di salute e comunicazione può cambiare davvero la percezione pubblica della prevenzione».

La Giornata mondiale dell’Igiene delle mani è un’occasione per ricordare che questo piccolo gesto ha un impatto enorme sulla salute pubblica in ogni contesto di vita. «Lavarsi le mani è un gesto semplice, ma capace di salvare vite - afferma Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana diIgiene (SItI) - Rappresenta una barriera fondamentale contro la diffusione delle infezioni. Eppure, proprio per la sua semplicità, spesso viene sottovalutata, o eseguita in modo frettoloso».