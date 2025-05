Virus sinciziale, vaccino a tutti i bimbi solo in 4 regioni: c’è la Sicilia

Il virus respiratorio sinciziale è uno dei virus che più preoccupa in inverno per i suoi effetti soprattutto su bambini piccoli e anziani. Eppure l’Italia fatica a utilizzare in maniera piena e omogenea sul territorio nazionale le numerose armi disponibili per prevenire l'infezione. È quanto emerge da un documento pubblicato oggi da Cittadinanzattiva.

I bambini al di sotto di 1 anno sono tra i più vulnerabili all’infezione. Nel nostro Paese oltre 80 mila bimbi nel primo anno di vita vengono visitati in ambulatorio per cause legate all’infezione da virus respiratorio sinciziale; circa 15 mila di loro hanno bisogno del ricovero e circa 3 mila delle cure in terapia intensiva.

Dopo una lunga polemica, lo scorso autunno un’intesa Stato-Regioni ha disposto l’immunizzazione universale dei bambini con un anticorpo monoclonale ad azione preventiva. Tuttavia, le modalità di attuazione sono le più diverse. Il documento mostra che solo 4 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto e Sicilia) offrono l’immunizzazione con l’anticorpo monoclonale a tutti i nuovi nati, quale che sia il mese di nascita. Nelle altre, seppur con ampie differenze regionali, l'immunizzazione viene offerta ai nati nei mesi in cui è più forte la circolazione del virus (tipicamente quelli invernali).