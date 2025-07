Cos'è il virus Chikungunya? In Italia negli anni centinaia di casi autoctoni

L’ ultimo caso segnalato a Bologna nei giorni scorsi non è un caso autoctono , avendo la persona contratto la malattia in un viaggio, ha precisato Andreoni, spiegando quindi che non rappresenta il segno di un focolaio particolare.

Il vettore per la trasmissione di questa malattia è la zanzara tigre . «È una malattia con molti casi asintomatici che ai fini della diffusione rappresenta un problema: ciò significa – ha specificato – che senza sintomi non si resta a casa e si può essere punti da zanzare che, avendo preso il virus dal sangue, a loro volta infettano altri soggetti ».

Cos'è il virus Chikungunya

Ma cos’è esattamente il virus Chikungunya? Si tratta di una malattia virale trasmessa all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus). Il virus prende il nome da una parola della lingua makonde che significa “contorcersi”, per via dei forti dolori articolari che provoca. I sintomi principali includono febbre alta, dolori muscolari e articolari, mal di testa, nausea e, in alcuni casi, eruzioni cutanee.

Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 12 giorni e, anche se raramente letale, la malattia può essere debilitante e durare settimane o mesi. In molti pazienti, soprattutto nei soggetti fragili, i dolori articolari possono protrarsi a lungo.

Ciò che rende il virus particolarmente insidioso è l’elevato numero di casi asintomatici, che possono comunque contribuire alla diffusione dell’infezione. Una persona infetta ma senza sintomi può essere punta da una zanzara che, a sua volta, trasmetterà il virus ad altri soggetti.

In assenza di un vaccino specifico, la prevenzione resta la strategia più efficace: eliminare i ristagni d’acqua, proteggersi con repellenti e zanzariere, e agire rapidamente in caso di focolai. L’allerta delle autorità sanitarie italiane e internazionali è alta, soprattutto nei mesi caldi, quando le condizioni ambientali favoriscono la proliferazione del vettore.