West Nile: pericolo dalle uova di zanzare, centinaia di veterinari in campo. Ferri (Sivemp): controllare anche porti e aeroporti

Il virus West Nile arriva trasportato dagli uccelli migratori, può albergare in cavalli ed altri animali, ma un grande pericolo è rappresentato anche dalle uova delle zanzare: le femmine infette possono infatti trasmetterlo alle larve e questo tipo di trasmissione "transovarica" amplifica pericolosamente la circolazione del virus. Da qui l'importanza delle misure di monitoraggio e sorveglianza sugli animali portatori, per poterli identificare e procedere poi alla disinsettazione dei territori: per fare questo, sono in campo centinaia di veterinari del Servizio sanitario nazionale, impegnati nei territori teatro dei focolai di infezione di queste ultime settimane.

A puntare i riflettori sull'importanza dei controlli veterinari è Maurizio Ferri, coordinatore scientifico della Società italiana di medicina veterinaria preventiva (Simevep). Il ciclo di trasmissione del virus West Nile, spiega Ferri all’ANSA, «parte dagli uccelli selvatici, migratori e alcune specie stanziali, che ne sono il serbatoio naturale. L’uccello infetto è asintomatico ma la zanzara Culex, pungendolo, può infettarsi e trasmettere a sua volta il virus ad altri animali, come i cavalli ma anche altri mammiferi, e anche all’uomo. In particolare, il cavallo è molto vulnerabile rispetto al West Nile e può sviluppare anche gravi sintomi neurologici. Per questo motivo rappresenta un "animale sentinella" per il West Nile ed è incluso nei programmi di sorveglianza».