Morbillo, quasi un italiano su 10 a rischio infezione: a Bolzano e Calabria più under 20 vulnerabili

Allarme morbillo in Italia: oltre 5 milioni di non immunizzati

Una fetta enorme della popolazione italiana - il 9,2% pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini - non ha l’immunità al morbillo perché non ha mai contratto l'infezione o non si è vaccinata.

Potrebbe dunque ammalarsi se incontrasse il virus. È il dato saliente che emerge da uno studio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler pubblicato dalla rivista The Lancet Infectious Diseases.

Contagi in aumento dopo la pandemia

Volevamo «valutare l’attuale scenario epidemiologico del morbillo in Italia», spiegano i ricercatori. Un dato fondamentale per approntare strategie contro l’infezione, soprattutto dopo la ripresa dei contagi successiva alla pandemia. Se infatti nel 2021 in Italia si erano contati appena 9 casi di morbillo, nel 2024 si sono superati i mille. Quest’anno, al 30 giugno, erano state registrate 391 infezioni.