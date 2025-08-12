Moda pericolosa sui social: scottature "artistiche" preoccupano il Ministero della Salute"

Il ministero della Salute valuta eventuali provvedimenti contro la tendenza social dell’estate: esporsi al sole fino a produrre scottature volontarie che creano "disegni» sulla pelle.

In risposta a un’istanza del Codacons, Alessio Nardini, direttore della Dg dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, fa sapere che si «valutano le possibili iniziative da intraprendere, anche attraverso la definizione di messaggi di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno, eventualmente coinvolgendo esperti del settore». «Allo stesso tempo - prosegue Nardini - valuteremo la possibilità di interagire con le piattaforme social» così che possano «intervenire direttamente per arginare questi fenomeni».

L’esponente del ministero fa inoltre sapere che il dicastero di Lungotevere Ripa sta prendendo in considerazione «se investire l’Agcom della problematica per valutare le azioni da intraprendere». Non è escluso, inoltre, il coinvolgimento della Polizia Postale o del Nas se «emergesse la presenza di contenuti che possano configurare fattispecie di reato o che mettano in pericolo la salute di minori», conclude Nardini.

Soddisfatto il Codacons: «Questo trend sembrerebbe aver raggiunto numeri impressionanti di visualizzazioni (oltre 200 milioni di views su TikTok con l’hashtag #sunburnttanlines)», scrive l’associazione. «Tali fenomeni non possono essere sottovalutati, né lasciati al solo arbitrio delle piattaforme social, perché rappresentano vere e proprie emergenze di salute pubblica, aggravate dalla fragilità intrinseca dei giovani utenti che spesso cedono alla pressione del consenso virtuale», conclude il Codacons.