Effettuato in Cina un trapianto di polmone da maiale a uomo

Un polmone di maiale è stato trapiantato con successo in un paziente umano, ed è rimasto vitale e funzionale per nove giorni. A descrivere questo incoraggiante risultato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati del First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University in Cina.
Il team, guidato da Jianxing He, Xiaoyou Liu, Xin Xu, ha descritto un caso di trapianto polmonare interspecie, effettuato su un paziente dichiarato cerebralmente morto. I risultati, commentano gli autori, potrebbero avere potenziali applicazioni cliniche future negli xenotrapianti e contribuire a superare le difficoltà associate alla carenza di donatori. Ricerche precedenti avevano dimostrato la fattibilità del trapianto di reni, cuori e fegati da maiali geneticamente modificati a pazienti umani.
Tuttavia, il polmone rappresenta una sfida particolare a causa della sua complessità anatomica e fisiologica. Nell’ambito del paper, gli scienziati descrivono il trapianto del polmone sinistro di un maiale geneticamente modificato in un ricevente umano di 39 anni, dichiarato cerebralmente morto.
L’equipe ha monitorato il funzionamento dell’organo e la risposta del sistema immunitario. Il donatore suino, riportano gli studiosi, era stato sottoposto a editing genetico tramite CRISPR per ridurre il rischio di rigetto. Gli scienziati hanno osservato segni di danno polmonare 24 ore dopo il trapianto, evidenze di rigetto polmonare mediato da anticorpi a distanza di tre e sei giorni dall’intervento.
Al nono giorno, l’esperimento è stato interrotto, ma il polmone aveva mantenuto vitalità e funzionalità. I risultati rappresentano un primo passo per il trapianto di polmone da maiale a uomo. Tuttavia, concludono gli autori, sono necessari miglioramenti per ottimizzare sia le modifiche genetiche apportate al maiale donatore sia i farmaci immunosoppressori necessari per evitare il rigetto immunomediato del polmone e per preservarne la funzionalità a lungo termine
