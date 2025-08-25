Effettuato in Cina un trapianto di polmone da maiale a uomo

Il team, guidato da Jianxing He, Xiaoyou Liu, Xin Xu, ha descritto un caso di trapianto polmonare interspecie, effettuato su un paziente dichiarato cerebralmente morto. I risultati, commentano gli autori, potrebbero avere potenziali applicazioni cliniche future negli xenotrapianti e contribuire a superare le difficoltà associate alla carenza di donatori. Ricerche precedenti avevano dimostrato la fattibilità del trapianto di reni, cuori e fegati da maiali geneticamente modificati a pazienti umani.

Un polmone di maiale è stato trapiantato con successo in un paziente umano, ed è rimasto vitale e funzionale per nove giorni. A descrivere questo incoraggiante risultato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati del First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University in Cina.

L’equipe ha monitorato il funzionamento dell’organo e la risposta del sistema immunitario. Il donatore suino, riportano gli studiosi, era stato sottoposto a editing genetico tramite CRISPR per ridurre il rischio di rigetto. Gli scienziati hanno osservato segni di danno polmonare 24 ore dopo il trapianto, evidenze di rigetto polmonare mediato da anticorpi a distanza di tre e sei giorni dall’intervento.

Al nono giorno, l’esperimento è stato interrotto, ma il polmone aveva mantenuto vitalità e funzionalità. I risultati rappresentano un primo passo per il trapianto di polmone da maiale a uomo. Tuttavia, concludono gli autori, sono necessari miglioramenti per ottimizzare sia le modifiche genetiche apportate al maiale donatore sia i farmaci immunosoppressori necessari per evitare il rigetto immunomediato del polmone e per preservarne la funzionalità a lungo termine