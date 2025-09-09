Vivere fino a 100 anni ora è un traguardo più lontano: ecco perché

Si allontana la speranza di poter vivere fino a 100 anni. Dopo il grande ottimismo che nel secolo scorso aveva portato a considerare realistica un’aspettativa di vita fino a 100 anni, raggiungere questo obiettivo adesso diventa più difficile per chi è nato dopo il 1939. A indicarlo è la ricerca pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, e coordinata dal demografo José Andrade, dell’Istituto Max Planck in Germania.

I risultati, relativi a 23 Paesi industrializzati, hanno implicazioni per la definizione delle politiche pensionistiche e sociali. A infrangere il sogno di poter diventare centenari sono i dati relativi al ritmo di crescita dell’aspettativa di vita. Indicano infatti che l’accelerazione sostenuta dei primissimi decenni del '900 è ormai un ricordo. A partire dalla fine dell’800 e poi nel secolo successivo, soprattutto nei Paesi più ricchi, i rapidi progressi nell’igiene, l’arrivo di nuove pratiche mediche e l’uso degli antibiotici, avevano spinto l’aspettativa di vita verso traguardi inimmaginabili. Tanto che una persona nata in un Paese ricco nel 1938 poteva ragionevolmente attendersi di vivere fino a 80 anni, vale a dire ben 18 anni in più rispetto a chi era nato solo 40 anni prima.