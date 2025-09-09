Vivere fino a 100 anni ora è un traguardo più lontano: ecco perché

Si allontana la speranza di poter vivere fino a 100 anni. Dopo il grande ottimismo che nel secolo scorso aveva portato a considerare realistica un’aspettativa di vita fino a 100 anni, raggiungere questo obiettivo adesso diventa più difficile per chi è nato dopo il 1939. A indicarlo è la ricerca pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, e coordinata dal demografo José Andrade, dell’Istituto Max Planck in Germania.
I risultati, relativi a 23 Paesi industrializzati, hanno implicazioni per la definizione delle politiche pensionistiche e sociali. A infrangere il sogno di poter diventare centenari sono i dati relativi al ritmo di crescita dell’aspettativa di vita. Indicano infatti che l’accelerazione sostenuta dei primissimi decenni del '900 è ormai un ricordo. A partire dalla fine dell’800 e poi nel secolo successivo, soprattutto nei Paesi più ricchi, i rapidi progressi nell’igiene, l’arrivo di nuove pratiche mediche e l’uso degli antibiotici, avevano spinto l’aspettativa di vita verso traguardi inimmaginabili. Tanto che una persona nata in un Paese ricco nel 1938 poteva ragionevolmente attendersi di vivere fino a 80 anni, vale a dire ben 18 anni in più rispetto a chi era nato solo 40 anni prima.
Un andamento che molti speravano potesse continuare a lungo, immaginando di poter presto raggiungere un’aspettativa di vita di 100 anni. Analizzando i dati demografici relativi a 23 Paesi ad alto reddito, i ricercatori hanno invece osservato che la crescita dell’aspettativa di vita ha rallentato notevolmente la sua crescita negli ultimi decenni: per i nati dal 1939 al 2000 è scesa a un ritmo compreso fra 2,5 a 3,5 mesi ogni anno, numero che varia in base ai differenti metodi usati dalla ricerca. Si tratta un rallentamento importante, pari a circa la metà rispetto alla crescita registrata all’inizio del '900 e che adesso ha portato a un’aspettativa di vita di circa 80 anni.
E’ un cambiamento che allontana le speranze formulate qualche decennio fa: «prevediamo che i nati nel 1980 non vivranno in media fino a 100 anni e nessuna delle coorti del nostro studio raggiungerà questo traguardo», ha detto Andrade. Secondo gli autori della ricerca, anche eventuali importanti innovazioni mediche ad oggi non prevedibili renderebbero impossibile o quasi eguagliare i rapidi aumenti dell’aspettativa osservati nel secolo scorso.
Ma essere consapevoli di queste dinamiche può essere utile su vari fronti, sia a livello politico per la definizione dei piani sanitari nazionali sia a livello individuale per la definizione dei contributi pensionistici.
Nonostante siano oggi noti molti degli elementi che hanno un sostanziale beneficio per l’aspettativa di vita, come lo stile di vita o la qualità dell’aria, «l'aumento senza precedenti dell’aspettativa di vita raggiunto nella prima metà del XX secolo sembra essere un fenomeno che difficilmente si ripeterà nel prossimo futuro», ha sintetizzato uno degli autori dello studio, Héctor Pifarré i Arolas, dell’Università del Wisconsin-Madison.
