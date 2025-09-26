Nuove linee guida per i cardiologi: occhio al colesterolo "super cattivo" Lp(a)

Un aiuto alla lotta al colesterolo arriva anche dalle nuove linee guida per la gestione e il trattamento delle dislipidemie, prodotte dall’impegno congiunto della European Society of Cardiology (ESC) e la European Atherosclerosis Society (EAS). Presentate al congresso ESC 2025, le nuove indicazioni vanno ad aggiornare quelle del 2019 rivoluzionando il modo in cui si misura il colesterolo. Quello totale non viene infatti più considerato un parametro utile per la valutazione del rischio cardiovascolare. Se ne parlerà in occasione del lancio della campagna di informazione contro il colesterolo «E tu, hai a cuore il tuo cuore?», promossa dalla Fondazione Cuore e Circolazione «Il Cuore Siamo Noi» della Società italiana di cardiologia (Sic), annunciata in occasione della Giornata mondiale del cuore, e che verrà presentata il 2 ottobre al Senato.

«Già da tempo era sempre maggiore la consapevolezza di dover considerare il colesterolo nelle sue singole componenti - puntualizza Gianfranco Sinagra, presidente eletto della Sic - e non più come un parametro unico. Ora le indicazioni ESC rendono prassi questa consapevolezza e le nuove carte per misurare il rischio cardiovascolare, SCORE2 e SCORE2-OP, non si basano più sul colesterolo totale, ma sul colesterolo 'cattivò e la Lipoproteina(a) come indicatori più accurati del rischio di eventi cardiovascolari. Pertanto il colesterolo totale perde di fatto ogni rilevanza clinica: potrà continuare a essere riportato negli esami di laboratorio, ma non ha più alcuna utilità nè per stratificare il rischio nè per guidare le decisioni terapeutiche. Rimane invece centrale, il livello dell’LDL, riconosciuto come causa diretta di aterosclerosi e quindi principale bersaglio terapeutico».