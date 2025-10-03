Riuscito grazie agli enzimi il primo trapianto di rene da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile

È riuscito il trapianto di rene proveniente da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile, in cui per la prima volta è stato modificato l’organo anziché il ricevente: mentre i metodi usati finora per superare l'incompatibilità richiedono giorni di trattamento intensivo per sopprimere il sistema immunitario del paziente, questo nuovo approccio utilizza dei particolari enzimi che agiscono come forbici molecolari, tagliando l’etichetta che identifica il gruppo sanguigno direttamente sull'organo da trapiantare.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering, è stato ottenuto dal gruppo guidato dai cinesi West China Hospital della Sichuan University e Centro di urologia e nefrologia dell’Università medica di Chongqing, e dalla canadese University of British Columbia: si tratta di un passo importante che potrebbe aiutare ad abbattere le lunghe liste d’attesa di chi aspetta un organo.

«Ecco cosa succede quando anni di ricerca di base finalmente si collegano alla cura dei pazienti», commenta Stephen Withers della British Columbia, che ha coordinato lo studio insieme a Xiaofeng Lu, Tao Lin e Turun Song del West China Hospital e a Keqin Zhang dell’Università di Chongqing: «Vedere le nostre scoperte avvicinarsi sempre più all’avere un impatto nel mondo reale è ciò che ci spinge ad andare avanti».