Bambino di un anno riacquista l'udito con un impianto smart: l'intervento realizzato all’ospedale di Reggio Emilia

Un bambino di un anno ha riacquistato l’udito grazie a un impianto cocleare smart di ultima generazione, inserito dall’équipe di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia. Si tratta di uno dei primi interventi di questo tipo eseguiti in Emilia-Romagna e in Italia. Il piccolo, operato lo scorso luglio e dimesso dopo pochi giorni, è in ottime condizioni.

Il nuovo dispositivo è il primo sistema di impianto cocleare intelligente disponibile a livello internazionale: ha una memoria interna che consente di salvare le mappature specifiche di ogni paziente, personalizzando l’esperienza uditiva.

Il dispositivo si integra con le moderne tecnologie digitali e permette aggiornamenti attraverso un’applicazione dedicata. L’intervento è frutto di un lavoro multidisciplinare che è partito dallo screening uditivo effettuato alla nascita, cui ha fatto seguito un percorso riabilitativo che si è concluso con l'intervento chirurgico. L’impianto, posizionato all’interno dell’orecchio e sotto la cute, capta e converte i segnali acustici in segnali elettrici che stimolano direttamente il nervo acustico, svolgendo la funzione che l’orecchio interno danneggiato non riesce più a compiere.