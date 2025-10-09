Ansia e depressione per un europeo su 5 e più ricoveri

Secondo i dati dei sistemi di sorveglianze Passi e Passi d’Argento dell’Istituto Superiore di Sanità, diffusi oggi, più del 6% degli italiani adulti e il 9% degli over 65 accusa sintomi depressivi. La quota sale nelle persone che vivono in condizioni di disagio economico fino ad arrivare rispettivamente il 18% e il 25% tra chi dichiara di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese. Complessivamente, «in Italia circa 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali.

Cresce l’impatto delle malattie mentali in Europa. Quasi il 20% della popolazione accusa sintomi da lievi a moderati di depressione o ansia, condizioni che, se non opportunamente affrontate, possono progredire in forme più severe. Arriva, invece, al 3% la quota della popolazione che soffre di depressione maggiore e al 5% quella che ha disturbi d’ansia generalizzati.

Disturbi che negli ultimi anni sono aumentati e che coinvolgono sia la popolazione adulta che quella più giovane», ha ricordato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al convegno 'One Mental Health' a Roma, da cui ha annunciato lo stanziamento di 80 milioni di euro per la salute mentale. «Abbiamo chiesto di inserire anche il finanziamento per la salute mentale nella prossima legge di bilancio».

I numeri dell’Iss confermano la necessità di risorse e interventi in questo settore, soprattutto dopo la pandemia. Un monitoraggio, condotto dal Centro per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss e pubblicato sugli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, mostra infatti che tra il 2021 e il 2023 sono cresciuti del 20% i ricoveri nei reparti di Psichiatria e del 30% gli atti di autolesionismo riscontrati dai Pronto Soccorso.

Specularmente, si sono però ridotti i Trattamenti sanitari obbligatori. Quest’ultimo dato «può essere interpretato come un effetto positivo dell’intervento precoce e dell’assistenza tempestiva da parte dei servizi territoriali, che riduce la necessità di ricorrere a misure coercitive», si legge nello studio. La ricerca mostra infatti che dopo la pandemia l’offerta sanitaria per i disturbi mentali ha tenuto. Sono aumentate le strutture semi-residenziali e, sul fronte del personale, sono cresciuti gli psicologi e gli assistenti sociali, a fronte, però, di un calo dei tecnici di riabilitazione.