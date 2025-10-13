Schillaci, in manovra fondi per assumere medici e infermieri

«Stiamo lavorando sulla prossima legge finanziaria e, come ho anticipato in altre occasioni, arriveranno ulteriori risorse per la sanità. Risorse che vogliamo investire per sostenere nuove assunzioni di medici e soprattutto di infermieri e per migliorare le loro retribuzioni». È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato alla XX edizione del Forum annuale di Meridiano Sanità, in corso a Roma.

«Parte dei fondi - ha aggiunto il ministro - saranno destinati ad aumentare la percentuale del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla prevenzione, con particolare attenzione al potenziamento degli screening oncologici. Lo dico sempre: la prevenzione è la vera chiave di volta per aumentare lo stato di salute della popolazione e per garantire sostenibilità al nostro servizio sanitario nazionale, soprattutto in una nazione longeva come l’Italia», ha concluso.