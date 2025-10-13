Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Schillaci, in manovra fondi per assumere medici e infermieri

Risorse anche a prevenzione, specie a screening

RIMINI (ITALPRESS) &#8211; &#8220;È necessario superare gap che si sono cronicizzati negli anni: obiettivo di questo governo è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure, con particolare attenzione ai più deboli e fragili&#8221;. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in un videomessaggio al Meeting di Rimini. &#8220;Il Servizio sanitario regionale purtroppo

«Stiamo lavorando sulla prossima legge finanziaria e, come ho anticipato in altre occasioni, arriveranno ulteriori risorse per la sanità. Risorse che vogliamo investire per sostenere nuove assunzioni di medici e soprattutto di infermieri e per migliorare le loro retribuzioni». È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato alla XX edizione del Forum annuale di Meridiano Sanità, in corso a Roma.

«Parte dei fondi - ha aggiunto il ministro - saranno destinati ad aumentare la percentuale del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla prevenzione, con particolare attenzione al potenziamento degli screening oncologici. Lo dico sempre: la prevenzione è la vera chiave di volta per aumentare lo stato di salute della popolazione e per garantire sostenibilità al nostro servizio sanitario nazionale, soprattutto in una nazione longeva come l’Italia», ha concluso.

