All'Ariston arriva anche Riccardo Cocciante: si esibirà durante la seconda serata

«Tra gli ultimi arrivati, come ospite, ci sarà anche Riccardo Cocciante, nella terza serata». Lo ha annunciato, in conferenza stampa, Claudio Baglioni. «L'internazionalità del festival non è solo nel nome, ma anche nel fatto che molti artisti che partecipano sono internazionali. Andrea Bocelli è artista internazionale, Cocciante lo è».

E’ stato poi precisato dall’organizzazione che la presenza di Riccardo Cocciante è prevista per mercoledì, durante la seconda serata del festival, e non giovedì.

