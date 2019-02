Siciliani e calabresi, una ventata di creatività al Festival di Sanremo

La pattuglia artistica calabrese e siciliana – oltre ai Big, i due siciliani de Il Volo e Loredana Bertè – è presente anche fra i compositori.

Il cantautore cosentino Giacomo Eva, rivelatosi ad “Amici” di Maria De Filippi è fra gli autori di “Aspetto che torni” di Francesco Renga; il talentuoso Lorenzo Vizzini di Ragusa (che, tra l’altro, ha scritto per Ornella Vanoni e Laura Pausini) è fra le firme di “Mi sento bene” di Arisa e “Le nostre anime di notte” di Anna Tatangelo (il titolo, bellissimo, è tratto dal romanzo di Kent Haruf), Stefano Marletta di Catania (autore per Giusy Ferreri e Ramazzotti) è fra le firme di “L’ultimo ostacolo” di Paola Turci.

Tanta Sicilia anche stasera, l’attesa serata dei duetti con Giovanni Caccamo, che accompagnerà Patty Pravo e Briga in “Un po’ come nella vita” e con Roy Paci che, assieme a Enrico Ruggeri, si esibirà sul palco con i Negrita in “I ragazzi stanno bene”, e Beppe Fiorello accompagnerà Paola Turci, mentre l’étoile Eleonora Abbagnato danzerà sulle note di “Aspetto che torni”, di Renga con Bungaro.

Sanremo, da Beppe Fiorello alla Abbagnato: Sicilia alla riscossa per la serata dei duetti Beppe Fiorello con Paola Turci Biondo Brunori Sas Cristina D’Avena Diodato Eleonora Abbagnato Ermal Meta Fabrizio Moro Giovanni Caccamo Gue Pequeno Il Volo Irene Grandi e Loredana Bertè Jack Savoretti Manuel Agnelli Morgan Nada Neri Marcorè Nino D’Angelo Noemi Paolo Jannacci Rocco Hunt Roy Paci con i Negrita Syria Tony Hadley

Nell’orchestra del Festival invece conferma la sua presenza Max Dedo, il noto cantautore e polistrumentista messinese. Infine è ad un passo da 3 milioni di selfie l’opera “all’amico Lucio” dell’artista di Giarre Carmine Susinni in bella vista accanto al Teatro Ariston. E anche questo è Sanremo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE