Sanremo, Fiorello mantiene la promessa: entra vestito da Maria De Filippi

Promessa mantenuta: Fiorello entra vestito da Maria De Filippi, come aveva detto che avrebbe fatto se la prima serata del Festival di Sanremo 2020 fosse andata bene, ovvero con share oltre il 40%. La media share è stata del 52,2% e quindi lo showman ha onorato l’impegno.

Ed è arrivato sul palco dell’Ariston, in abito nero con colletto e polsini bianchi, calze nere, scarpe nere con tacco e accompagnato dalla musica che fa da colonna sonora al programma cult della De Filippi. Per poi andare ad abbracciare il direttore della rete ammiraglia Rai, Stefano Coletta, dicendo «la nuova Rai1 è questa».

Ed ha anche imitato lo stile della popolare conduttrice, sedendosi sulle scale. Poi è arrivata in diretta la telefonata della stessa De Filippi, che dapprima si è complimentata con Amadeus e poi ha lanciata la formula «Buonasera, benvenuti al 70^ Festival di Sanremo» mentre Fiorello muoveva le labbra doppiandola.

Sanremo ascolti record, Amadeus: «Abbiamo giocato solo il primo tempo»

A sorpresa, mentre Fiorello veste i panni di Maria De Filippi (per mantenere la promessa fatta ieri per il raggiungimento del record di ascolti), squilla il telefono nella tasca del mattatore. Dall’altra parte la stessa conduttrice, che si complimenta. «Posso dire io buonasera? - scherza, dopo la goffa imitazione di Fiorello - Complimenti Amadeus. E poi Fiore, sei bellissimo, stasera ancora più bello». Poi la gag in cui De Filippi doppia Fiorello, prima di chiudere «Grazie e in bocca al lupo».

