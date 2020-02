Sanremo, le pagelle della prima serata: 8 per Achille Lauro, 6,5 ad Alberto Urso

Archiviata la prima serata del Festival, ecco le pagelle di Gazzetta del Sud dei cantanti in gara ieri sera.

Irene Grandi

Finalmente io

6,5 Torna nei suoi panni, ci ripensa, si ripensa. Bilancio: “quando canto mi sento uno schianto” (garantiscono Vasco-Curreri). ANALITICA

Marco Masini

Il confronto

6 Lui allo specchio, consapevole. Che c'è altro dopo il solito ritornello, che non è uno “arrivato qui per sbaglio". RIFLESSO

Rita Pavone

Niente (resilienza 74)

6 Per lei si è allungata la lista, per un grande ritorno in pista. Tutti in piedi: sicura che “qui non succede proprio niente”? RESILIENTE

Achille Lauro

Me ne frego

8 Di costume, panna, montature. Tra rapper e rocker c’è il performer. Conduce l’elettrico, dirige (percuote) Beatrice Antolini. MUTANTE

Diodato

Fai rumore

7 Canta di chi non si parla più. Sotto voce c’è una linea melodica dritta, diretta. Lei fa rumore, lui ci mette sopra la musica. VELLUTATO

Le Vibrazioni

Dov’è

6+ Sale e scende su rampe armoniche. C'è un Sarcina alla ricerca di qualcosa che non si capisce bene "dov'è, dov'è, dov'è..." RIPETITIVI

Anastasio

Rosso di rabbia

7 Chitarre a mitraglia, parole come armi. Un extra bit che tinge il palco, «a 21 anni posso ancora permettermi d’incazzarmi». ESPLOSIVO

Elodie

Andromeda

7+ La voce che è femmina, l’eleganza nel togliere. Tra citazioni di stile e autotune. Profumo di Dardust, Mahmood e podio. MITOLOGICA

Bugo e Morgan

Sincero

6,5 Indie di uno ammantato dal synt dell’altro. Unica coppia in gara: l’uomo non separi ciò che musica unisce. Sintetici? SINFONICI

Alberto Urso

Il sole ad est

6,5 Metti una sera un tenore, accompagnato da un’orchestra, sul palco di Sanremo. La voce svetta, anche nel totopodio. PROMETTENTE

Riky

Lo sappiamo entrambi

5- Quel che rimane prima di andare. Un teen (idol) in fase di sviluppo: c’è l'idea di una ballad, «però qualcosa non torna». CARINO



Raphael Gualazzi

Carioca

6 Il piano c'è e tende ad atmosfere "social club". Il tocco sudamericano non lo esalta, i fiati gli restituiscono respiro. ESPLORATORE

