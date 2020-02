Sanremo, tempo di bilanci: "È stato il Festival più seguito degli ultimi 20 anni"

«In merito alla media dei telespettatori che hanno seguito Sanremo 70 si ribadisce quanto più volte evidenziato nei giorni scorsi. L’ascolto medio dipende dalla fascia oraria di messa in onda e le diverse edizioni del Festival di Sanremo hanno orari di trasmissione tutti diversi tra loro. Nel corso degli anni è cambiato non solo l’orario di chiusura ma anche quello di partenza».

Lo spiega la Rai in una nota.

«Se, invece, si vuole avere un confronto attendibile utilizzando l’ascolto medio, è necessario individuare una fascia oraria omogenea, ovvero una fascia all’interno della quale tutte le serate di tutte le edizioni storiche di Sanremo erano in onda. Individuando tale omogeneità nella fascia oraria 21:35-24:30 il confronto delle edizioni di Sanremo su tale fascia mette in evidenza come il Festival di Sanremo 2020 sia il più seguito dal 2000 anche sulla base della variabile «ascolto medio».

Per quanto riguarda lo share, sempre riferendosi alla stessa fascia oraria, risulta il più alto dal 2002, sottolinea ancora Viale Mazzini.

