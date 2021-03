Sanremo 2021: Fiorello si commuove pensando alla figlia adolescente chiusa in casa

Prima che uno showman, nonché presenza indispensabile al Festival di Sanremo 2021, è un padre. E come tanti genitori, anche Fiorello si è commosso parlando della vita di sua figlia ai tempi del Covid. E’ accaduto nella conferenza stampa quotidiana di questa mattina: "Ho una figlia adolescente e la sua è l’età più bella della vita, quella in cui si inizia a vivere. Invece lei e tutti i suoi coetanei si stanno perdendo tutto": Fiorello ha ricordato che "quando avevo la sua età, il periodo più bello della mia vita era la ricreazione scolastica, aspettavo con ansia quei quindici minuti; era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti; era aspettare fuori scuola la più bella della 3C per potermi avvicinare a lei. Non riesco a farmi una ragione sul fatto che a mia figlia tutto questo è stato negato. La vedo costretta davanti a uno schermo e mi dà ancora più dolore che i ragazzi si stiano abituando a questo. Mia figlia non è più abituata a uscire di casa ma non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera". Sulla stessa linea Amadeus: "Anche io ho un figlio di 12 anni che vive nella stessa situazione. Lui è praticamente figlio unico, ha una sorella più grande che vive all’estero e che io riesco a vedere solo una settimana all’anno. Quello che stanno vivendo i ragazzi è devastante"

© Riproduzione riservata