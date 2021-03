Simona Ventura: continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa

Dopo l'annuncio di Amadeus, il quale ha rivelato che Simona Ventura è positiva al coronavirus e per questo non potrà essere presente all'Ariston, la conduttrice televisiva ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di Salute con un post su Facebook: "Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina ,facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per #sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica . Grazie amico mio @giovanna_e_amadeus e a tutta la famiglia di @sanremorai per avere pensato a me . Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi . Continuate a fare la storia , io per questa volta farò il tifo da casa . A presto #sanremo2021".

© Riproduzione riservata